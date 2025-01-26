Мэйсон Гринвуд: «Погба – топ-игрок. Любая команда в Европе хотела бы заполучить его»

Мэйсон Гринвуд высоко отозвался о Поле Погба.

«Погба – отличный парень, профессионал, который взял меня под свое крыло.

Он топ-игрок. Любая команда в Европе хотела бы заполучить его. Если бы он приехал в Лигу 1, это было бы здорово», – сказал форвард «Марселя».