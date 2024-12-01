Бартон о Гринвуде: «На уровне Холанда или Мбаппе, один из самых талантливых в Европе. Однажды сможет играть за «Реал», «Барсу» или вернуться в Англию»

Джоуи Бартон очень высоко оценил уровень Мэйсона Гринвуда.

«Он один из самых талантливых игроков в Европе. Если он продолжит в том же духе, в конце концов, он сможет вернуться в Англию, возможно, даже однажды сыграть в «Реале » или «Барселоне».

Как по мне, у него тот же уровень, что у Холанда или Мбаппе », – заявил экс-игрок «Манчестер Сити », «Ньюкасла», «Марселя » и других клубов Джоуи Бартон .

В этом сезоне Гринвуд провел 12 матчей за «Марсель» в Лиге 1. На его счету 8 голов и 1 результативная передача. Подробная статистика 23-летнего полузащитника доступна по ссылке .