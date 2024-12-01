Бартон о Гринвуде: «На уровне Холанда или Мбаппе, один из самых талантливых в Европе. Однажды сможет играть за «Реал», «Барсу» или вернуться в Англию»
Джоуи Бартон очень высоко оценил уровень Мэйсона Гринвуда.
«Он один из самых талантливых игроков в Европе. Если он продолжит в том же духе, в конце концов, он сможет вернуться в Англию, возможно, даже однажды сыграть в «Реале» или «Барселоне».
Как по мне, у него тот же уровень, что у Холанда или Мбаппе», – заявил экс-игрок «Манчестер Сити», «Ньюкасла», «Марселя» и других клубов Джоуи Бартон.
В этом сезоне Гринвуд провел 12 матчей за «Марсель» в Лиге 1. На его счету 8 голов и 1 результативная передача. Подробная статистика 23-летнего полузащитника доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Téléfoot
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