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  • Президент «Марселя» о Гринвуде: «В клубе были разногласия, но мы объективно приняли лучшее решение. Гордимся, что Мэйсон играет в нашей команде»
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Президент «Марселя» о Гринвуде: «В клубе были разногласия, но мы объективно приняли лучшее решение. Гордимся, что Мэйсон играет в нашей команде»

Президент «Марселя» рассказал, как клуб решил подписать Мэйсона Гринвуда.

– Мы приняли решение внутри клуба. Были определенные разногласия, но мы были объективны. В то же время мы потратили немного времени на расследование, хотя мы и не судьи. Но мы использовали всю информацию, чтобы принять наилучшее решение, и я считаю, что нам это удалось.

В первую очередь мы поговорили с Роберто Де Дзерби. Очевидно, тренер знал Мэйсона раньше, и разговор был очень коротким.

Мы верим в талант Мэйсона, и, кроме того, в течение нескольких недель мы много разговаривали. В конце концов мы рады, Мэйсон в порядке. В начале сезона он был великолепен.

Мы очень довольны результатами первых туров в Лиге 1. Он фантастически показывает себя, и мы очень гордимся тем, что он играет в нашей команде.

– Вы считаете эту сделку выгодной?

– Подобное высказывание было бы слишком предвзятым. Сумма [трансфера] составила 23 миллиона евро и какой-то процент от суммы перепродажи.

Для нас появилась возможность на рынке, и мы хотели ею воспользоваться. Я знаю, что переговоры также вели несколько итальянских клубов, – сказал Пабло Лонгория.

«МЮ» продал Гринвуда в «Марсель» – так и не вернули после скандала

Дубль за 30 минут – Гринвуд шикарно начал в «Марселе»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoМарсель
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoРоберто Де Дзерби
logoМэйсон Гринвуд
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