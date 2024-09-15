Президент «Марселя» о Гринвуде: «В клубе были разногласия, но мы объективно приняли лучшее решение. Гордимся, что Мэйсон играет в нашей команде»
– Мы приняли решение внутри клуба. Были определенные разногласия, но мы были объективны. В то же время мы потратили немного времени на расследование, хотя мы и не судьи. Но мы использовали всю информацию, чтобы принять наилучшее решение, и я считаю, что нам это удалось.
В первую очередь мы поговорили с Роберто Де Дзерби. Очевидно, тренер знал Мэйсона раньше, и разговор был очень коротким.
Мы верим в талант Мэйсона, и, кроме того, в течение нескольких недель мы много разговаривали. В конце концов мы рады, Мэйсон в порядке. В начале сезона он был великолепен.
Мы очень довольны результатами первых туров в Лиге 1. Он фантастически показывает себя, и мы очень гордимся тем, что он играет в нашей команде.
– Вы считаете эту сделку выгодной?
– Подобное высказывание было бы слишком предвзятым. Сумма [трансфера] составила 23 миллиона евро и какой-то процент от суммы перепродажи.
Для нас появилась возможность на рынке, и мы хотели ею воспользоваться. Я знаю, что переговоры также вели несколько итальянских клубов, – сказал Пабло Лонгория.
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