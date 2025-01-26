«Брест» не нанес логотип «Реала» на коллекционные шарфы с эмблемами клубов-соперников в ЛЧ. Мадридцы не разрешили УЕФА использовать его на фоне конфликта из-за Суперлиги
В среду, 29 января, французская команда примет «Реал» в заключительном 8-м туре общего этапа. На коллекционных шарфах, посвященных выступлению «Бреста» в Лиге чемпионов, присутствуют эмблемы всех соперников клуба, кроме «Реала», представленного на атрибутике надписью «Мадрид».
«Мы покупаем продукцию у официальных поставщиков УЕФА и берем продукты из их каталога Лиги чемпионов. Из наших соперников только «Реал» не дал согласия лицензированному поставщику УЕФА на использование своего логотипа», – передает сообщение пресс-службы «Бреста» Le Telegramme.
RMC Sport сообщает, что отказ «Реала» дать разрешение на использование логотипа связан с конфликтом клуба и УЕФА из-за проекта Суперлиги. По этой причине ранее логотип мадридского клуба не был размещен на атрибутике «Лилля», игравшего с «Реалом» в октябре (1:0).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий