«Брест» не нанес логотип «Реала» на коллекционные шарфы с эмблемами клубов-соперников в ЛЧ. Мадридцы не разрешили УЕФА использовать его на фоне конфликта из-за Суперлиги

«Брест» не нанес логотип «Реала» на шарфы, приуроченные к Лиге чемпионов.

В среду, 29 января, французская команда примет «Реал» в заключительном 8-м туре общего этапа. На коллекционных шарфах, посвященных выступлению «Бреста» в Лиге чемпионов, присутствуют эмблемы всех соперников клуба, кроме «Реала», представленного на атрибутике надписью «Мадрид ».

«Мы покупаем продукцию у официальных поставщиков УЕФА и берем продукты из их каталога Лиги чемпионов. Из наших соперников только «Реал» не дал согласия лицензированному поставщику УЕФА на использование своего логотипа», – передает сообщение пресс-службы «Бреста » Le Telegramme.

RMC Sport сообщает, что отказ «Реала» дать разрешение на использование логотипа связан с конфликтом клуба и УЕФА из-за проекта Суперлиги . По этой причине ранее логотип мадридского клуба не был размещен на атрибутике «Лилля», игравшего с «Реалом» в октябре (1:0).