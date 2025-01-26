  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Милана» Скарони о трансферах в январе: «Уокер привык побеждать, он усилит нас и добавит страсти. Не уверен, что мы подпишем кого-то в атаку, но мы уже сильны и хотим показать это в чемпионате»
10

Президент «Милана» Скарони о трансферах в январе: «Уокер привык побеждать, он усилит нас и добавит страсти. Не уверен, что мы подпишем кого-то в атаку, но мы уже сильны и хотим показать это в чемпионате»

Президент «Милана» оценил работу клуба в зимнее трансферное окно.

В пятницу клуб объявил о переходе Кайла Уокера из «Манчестер Сити» на правах аренды с правом выкупа за 5 млн евро.

«Я встречался с Уокером в четверг и могу заверить, что это игрок, который хочет побеждать и привык к этому, он усилит «Милан» и привнесет страсть.

Январское трансферное окно всегда сложное, и я не уверен, что мы сможем усилить атаку. Посмотрим, я говорил с Фурлани (гендиректор «Милана» – Спортс’’), он занимается этими вопросами. Но мы, безусловно, очень стараемся построить сильный «Милан». Напоминаю всем, что мы только что выиграли Суперкубок, где никто не считал нас фаворитами. Мы уже сильны, но хотим показать это и в чемпионате.

Мы хотим, чтобы болельщики интересовались командой, и этого же хотят Кардинале, игроки и тренер. Надеюсь, что все поддерживают «Милан» так же, как и в прошлом году. Нам нужна поддержка наших болельщиков. Уверен, болельщики прислушаются к нам», – сказал Паоло Скарони в интервью DAZN.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Milan News
logoКайл Уокер
logoсерия А Италия
logoМилан
возможные трансферы
Паоло Скарони
Джерри Кардинале
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уокер – легенда «Сити». Требл, сэйвы в воротах и скандалы – в 16 фото
3125 января, 07:10
Уокер о переходе в «Милан»: «Честь для меня. Это клуб с богатой историей, за которым я следил в детстве»
4324 января, 20:36Фото
«Реалу» предлагали Уокера, но мадридский клуб нацелен только на Трента
3224 января, 18:33
Рекомендуем
Главные новости
Неймар поблагодарил «Аль-Хилаль»: «Я отдал все силы, чтобы играть. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, буду следить за развитием клуба и страны»
156 минут назад
«Зенит» может улучшить предложение по Уэсли Винисиусу до 20 млн евро после травмы Караваева (Sport24)
3229 минут назад
Александр Кокорин: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
8940 минут назад
Артета о результатах «Ман Сити»: «Когда задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Все знают, как сильно я люблю Пепа, желаю ему всего наилучшего»
1159 минут назад
Захарян возобновил тренировки с «Сосьедадом». 21-летний хавбек не играет с мая 2024-го из-за травм
26сегодня, 11:53
Неймар подпишет контракт с «Сантосом» на полгода без опции продления. Форвард хочет вернуться в Европу в следующем сезоне (Флориан Плеттенберг)
60сегодня, 11:25
Владимир Габулов: «Селихов – вратарь высочайшего уровня, игрок сборной. Непонятно, по какой причине «Спартак» его отпустил – у него отличный возраст и хорошие кондиции»
23сегодня, 11:14
Групповой этап ЛЧ подходит к концу! Успейте сделать замены в фэнтези
3сегодня, 11:00Фэнтези
Лукман пропустит игру с «Барсой» из-за травмы колена. Сроки восстановления вингера «Аталанты» определят после дополнительных тестов (Фабрицио Романо)
16сегодня, 10:58
Александр Гришин: «Антон Миранчук – средний футболист, в Швейцарии у него не получилось. Надо было оставаться в «Локомотиве», пойдя на уступки»
36сегодня, 10:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» может оставить Тулльберга тренером до конца сезона, если не договорится с Ковачем. Экс-тренер «Баварии» отказался от контракта на 6 месяцев (Sky Sport)
520 минут назад
«Алиссон». Мамардашвили – Феррану о том, почему не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом
749 минут назад
«Байер» арендует Эрмосо у «Ромы» до конца сезона без права выкупа
5сегодня, 11:47
«Тоттенхэму» интересны Гомес из «Лилля» и Диблинг из «Саутгемптона». Клуб хочет подписать 18-летнего англичанина в январе, но готов к сдвигу переговоров на лето (The Telegraph)
1сегодня, 11:35
Мостовой о Черчесове: «Каждый год тренеров увольняют, что здесь такого? Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Он может возглавить любую команду в России»
10сегодня, 11:35
Нмеча выбыл на несколько недель из-за травмы связок. «Боруссия» вернет Озджана из «Вольфсбурга»
1сегодня, 11:17
«МЮ» подписывает 18-летнего Хевена. Защитник отказался продлевать контракт с «Арсеналом»
23сегодня, 10:58
«Аугсбург» арендовал Мергима Беришу у «Хоффенхайма» до конца сезона с правом выкупа
сегодня, 10:47Фото
Фоден о целях «Ман Сити»: «Минимум топ-4 АПЛ, стремиться к победе в ЛЧ и Кубке Англии. Из-за небольшого спада мы не должны терять веру»
6сегодня, 10:45
Капелло о замене Тео и Леау в перерыве с «Пармой»: «Согласен с Консейсау – неприемлемая игра во всех смыслах. Больше беспокоюсь за Эрнандеса – его мысли где-то в другом месте»
4сегодня, 10:14
Рекомендуем