Президент «Милана» Скарони о трансферах в январе: «Уокер привык побеждать, он усилит нас и добавит страсти. Не уверен, что мы подпишем кого-то в атаку, но мы уже сильны и хотим показать это в чемпионате»

Президент «Милана» оценил работу клуба в зимнее трансферное окно.

В пятницу клуб объявил о переходе Кайла Уокера из «Манчестер Сити» на правах аренды с правом выкупа за 5 млн евро.

«Я встречался с Уокером в четверг и могу заверить, что это игрок, который хочет побеждать и привык к этому, он усилит «Милан» и привнесет страсть.

Январское трансферное окно всегда сложное, и я не уверен, что мы сможем усилить атаку. Посмотрим, я говорил с Фурлани (гендиректор «Милана » – Спортс’’), он занимается этими вопросами. Но мы, безусловно, очень стараемся построить сильный «Милан». Напоминаю всем, что мы только что выиграли Суперкубок, где никто не считал нас фаворитами. Мы уже сильны, но хотим показать это и в чемпионате.

Мы хотим, чтобы болельщики интересовались командой, и этого же хотят Кардинале , игроки и тренер. Надеюсь, что все поддерживают «Милан» так же, как и в прошлом году. Нам нужна поддержка наших болельщиков. Уверен, болельщики прислушаются к нам», – сказал Паоло Скарони в интервью DAZN.