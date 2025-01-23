Ромарио о Неймаре в «Сантосе»: «Играть в Бразилии сложнее, чем за границей – некоторые клубы провели 80 матчей в 2024-м. Это много, а он только оправился от травмы»

Ромарио прокомментировал возможное возвращение Неймара в Бразилию.

Ранее появилась информация , что форвард может перейти в «Сантос » из «Аль-Хилаля » на правах аренды.

«Мы должны понимать, что играть в Бразилии гораздо сложнее, чем за границей. Есть клубы, которые в прошлом году провели 80 матчей – это очень много.

Неймару уже 32, он только оправился от травмы. Будем надеяться, что он вернется во всеоружии, чтобы у нас была более сильная сборная», – сказал бывший форвард сборной Бразилии Ромарио .

Неймар возвращается в «Сантос» – что известно? Шанс возродить затухшую карьеру