Ромарио о Неймаре в «Сантосе»: «Играть в Бразилии сложнее, чем за границей – некоторые клубы провели 80 матчей в 2024-м. Это много, а он только оправился от травмы»
Ромарио прокомментировал возможное возвращение Неймара в Бразилию.
Ранее появилась информация, что форвард может перейти в «Сантос» из «Аль-Хилаля» на правах аренды.
«Мы должны понимать, что играть в Бразилии гораздо сложнее, чем за границей. Есть клубы, которые в прошлом году провели 80 матчей – это очень много.
Неймару уже 32, он только оправился от травмы. Будем надеяться, что он вернется во всеоружии, чтобы у нас была более сильная сборная», – сказал бывший форвард сборной Бразилии Ромарио.
Неймар возвращается в «Сантос» – что известно? Шанс возродить затухшую карьеру
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Globo
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