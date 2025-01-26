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Станислав Магкеев: «Прочитал около 100 книг, топ-3: «Скорбь сатаны», автобиография Макконахи, «Жутко громко и запредельно близко». Слушаю американский хип-хоп, иногда Круга и Наговицына»

Станислав Магкеев рассказал, сколько прочитал книг и какую музыку слушает.

– Какие направления отечественного музпрома греют вашу душу? Уважаете шансон – Круга, Наговицына?

– Могу послушать. У меня друзья любят и Круга, и Наговицына. Поэтому нет-нет, да сталкиваюсь с их репертуаром. Любимая песня? Такой нет. У них есть там что-то про елки, про лес?

– Про лес у них у всех в шансоне есть. Ваш топ-3 исполнителей.

– Я в основном слушаю американский хип-хоп. Если вам эти имена что-то скажут, назову Gunna, 21 Savage, Future.

– Какую книгу сейчас читаете?

– Сейчас никакую. Даже не могу вспомнить, что последнее читал. Обычно когда проверенные люди советуют какую-то книгу, я ее читаю.

– Сколько книг прочли за жизнь?

– Достаточно. Вряд ли тысячу, но около 100, думаю, прочитал.

– Ваш топ-3?

– «Скорбь сатаны» Марии Корелли точно будет на первом месте. Автобиография Мэттью Макконахи «Зеленый свет». Он сравнивает жизнь с цветовой гаммой светофора. Красный – тебе нужно остановиться и что-то поменять, желтый – нужно приготовиться к чему-то другому, и зеленый – ты должен действовать. Интересная книга в плане того, как он рассуждает и видит жизнь.

И еще назову «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Сафрана Фоера пор башни-близнецы, произвела на меня впечатление, – сказал защитник «Пари НН» Магкеев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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кино
Мэттью Макконахи
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