Станислав Магкеев: «Прочитал около 100 книг, топ-3: «Скорбь сатаны», автобиография Макконахи, «Жутко громко и запредельно близко». Слушаю американский хип-хоп, иногда Круга и Наговицына»
– Какие направления отечественного музпрома греют вашу душу? Уважаете шансон – Круга, Наговицына?
– Могу послушать. У меня друзья любят и Круга, и Наговицына. Поэтому нет-нет, да сталкиваюсь с их репертуаром. Любимая песня? Такой нет. У них есть там что-то про елки, про лес?
– Про лес у них у всех в шансоне есть. Ваш топ-3 исполнителей.
– Я в основном слушаю американский хип-хоп. Если вам эти имена что-то скажут, назову Gunna, 21 Savage, Future.
– Какую книгу сейчас читаете?
– Сейчас никакую. Даже не могу вспомнить, что последнее читал. Обычно когда проверенные люди советуют какую-то книгу, я ее читаю.
– Сколько книг прочли за жизнь?
– Достаточно. Вряд ли тысячу, но около 100, думаю, прочитал.
– Ваш топ-3?
– «Скорбь сатаны» Марии Корелли точно будет на первом месте. Автобиография Мэттью Макконахи «Зеленый свет». Он сравнивает жизнь с цветовой гаммой светофора. Красный – тебе нужно остановиться и что-то поменять, желтый – нужно приготовиться к чему-то другому, и зеленый – ты должен действовать. Интересная книга в плане того, как он рассуждает и видит жизнь.
И еще назову «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Сафрана Фоера пор башни-близнецы, произвела на меня впечатление, – сказал защитник «Пари НН» Магкеев.
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