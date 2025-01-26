Клубное ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Чем больше арбитр ошибается против «Мадрида», тем больше у него шансов на повышение. Ошибки – одно дело, тенденция – другое»

В эфире клубного ТВ «Реала» обсудили судейство.

Журналист Мигель Анхель Муньос отметил, что судья матча с «Вальядолидом» (3:0) Матео Бускетс Феррер не был замечен в ошибках против «Реала».

«Что касается статистики арбитра, то ни в этом году, ни в последние годы за ним не было замечено грубых ошибок против «Реала». Ни грубых, ни других ошибок.

Если посмотреть на рост арбитров и прогрессию матчей, которые им дают, то, судя по данным, которые мы видим, чем больше раз он ошибается против «Реала», тем больше у него шансов на повышение.

За те два раза, что Бускетс судил «Реал», он не совершил ни одной крупной ошибки. Он может ошибаться. Но одно дело – ошибиться, потому что каждый может ошибиться, другое дело – тенденция.

Судьи могут совершать ошибки. Просто одно дело, когда ты ошибаешься время от времени. А когда ты видишь ошибки сначала в одной игре, затем в другой, третьей. Потом в один год, в другой, в третий... Ты видишь тенденцию. Такие ошибки не могут быть оправданы. Это уже не ошибки, это нарушения», – сказал Мигель Анхель Муньос.