Переса не было на финале женского Суперкубка Испании, Лапорта присутствовал. «Барса» выиграла 5:0
Флорентино Переса не было на финале женского Суперкубка Испании.
От «Реала» на финале против «Барселоны» присутствовали директора женской команды Бегонья Санс и Анна Россел, также был директор мужской команды Сантьяго Солари.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта посетил игру.
Напомним, «Барса» разгромила «Реал» со счетом 5:0 и взяла женский Суперкубок Испании.
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