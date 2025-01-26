Переса не было на финале женского Суперкубка Испании, Лапорта присутствовал. «Барса» выиграла 5:0

Флорентино Переса не было на финале женского Суперкубка Испании.

От «Реала » на финале против «Барселоны» присутствовали директора женской команды Бегонья Санс и Анна Россел, также был директор мужской команды Сантьяго Солари. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта посетил игру. Напомним, «Барса» разгромила «Реал» со счетом 5:0 и взяла женский Суперкубок Испании.