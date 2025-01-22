Погба рассматривает предложения от клубов из лиг топ-5. Пока сделка не близка (ESPN)

Поль Погба рассчитывает продолжить карьеру в топ-5 лигах Европы.

По информации ESPN, футболист рассматривает предложения от ряда клубов из пяти крупнейших лиг Европы. Однако соглашение о сделке пока не достигнуто.

Ранее француз заявил , что не планирует играть в России и хотел бы перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

В ноябре полузащитник покинул «Ювентус» в качестве свободного агента.

В марте у Поля Погба завершится дисквалификация за употребление допинга. Он может подписывать контракты с клубами с 1 января.