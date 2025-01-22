Погба рассматривает предложения от клубов из лиг топ-5. Пока сделка не близка (ESPN)
Поль Погба рассчитывает продолжить карьеру в топ-5 лигах Европы.
По информации ESPN, футболист рассматривает предложения от ряда клубов из пяти крупнейших лиг Европы. Однако соглашение о сделке пока не достигнуто.
Ранее француз заявил, что не планирует играть в России и хотел бы перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов.
В ноябре полузащитник покинул «Ювентус» в качестве свободного агента.
В марте у Поля Погба завершится дисквалификация за употребление допинга. Он может подписывать контракты с клубами с 1 января.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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