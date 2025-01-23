Коло-Муани о переходе в «Ювентус»: «Очень счастлив находиться в этом легендарном клубе. Много французских игроков вошли в его историю: Зидан, Трезеге. Кефрен Тюрам преуспевает сейчас»

Рандаль Коло-Муани высказался о трансфере в «Ювентус».

Туринский клуб объявил о подписании французского нападающего на правах аренды у «ПСЖ ». Соглашение рассчитано до 30 июня.

– Я очень, очень счастлив находиться здесь, в этом легендарном клубе. Я горд носить эти цвета и сыграть перед болельщиками.

– Какими французскими игроками «Ювентуса» ты восхищаешься больше всего?

– Есть много французских игроков, которые вошли в историю клуба. Конечно, Зинедин Зидан , еще мне очень нравится Давид Трезеге .

Чуть ближе к нашему времени Поль Погба , а также Кефрен Тюрам , который тоже преуспевает в клубе, так что я рад быть здесь, – сказал Коло-Муани во время своего первого клубного интервью.