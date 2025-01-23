Коло-Муани о переходе в «Ювентус»: «Очень счастлив находиться в этом легендарном клубе. Много французских игроков вошли в его историю: Зидан, Трезеге. Кефрен Тюрам преуспевает сейчас»
Рандаль Коло-Муани высказался о трансфере в «Ювентус».
Туринский клуб объявил о подписании французского нападающего на правах аренды у «ПСЖ». Соглашение рассчитано до 30 июня.
– Я очень, очень счастлив находиться здесь, в этом легендарном клубе. Я горд носить эти цвета и сыграть перед болельщиками.
– Какими французскими игроками «Ювентуса» ты восхищаешься больше всего?
– Есть много французских игроков, которые вошли в историю клуба. Конечно, Зинедин Зидан, еще мне очень нравится Давид Трезеге.
Чуть ближе к нашему времени Поль Погба, а также Кефрен Тюрам, который тоже преуспевает в клубе, так что я рад быть здесь, – сказал Коло-Муани во время своего первого клубного интервью.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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