Холанд о «Сити»: «Мы должны продолжать побеждать. Нужно обязательно выиграть матч ЛЧ, затем мы поедем к «Арсеналу». Надо постараться оставаться в форме»
Эрлинг Холанд высказался о настрое после победы над «Челси» (3:1) в АПЛ.
«Мы должны продолжать побеждать. Вот что нам нужно сделать. Сегодня мы проявили большую силу духа, теперь нужно продолжать.
Мы должны обязательно выиграть матч Лиги чемпионов [c «Брюгге»] , затем мы поедем на матч с «Арсеналом».
В расписании много игр, поэтому нужно быть готовыми как можно скорее и постараться оставаться в форме», – сказал нападающий «Манчестер Сити».
Холанд о 3:1 с «Челси»: «Ужасное начало, но главное – не останавливаться и атаковать. Эдерсон уже ассистировал мне, он очень точен»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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