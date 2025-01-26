Холанд о «Сити»: «Мы должны продолжать побеждать. Нужно обязательно выиграть матч ЛЧ, затем мы поедем к «Арсеналу». Надо постараться оставаться в форме»

Эрлинг Холанд высказался о настрое после победы над «Челси» (3:1) в АПЛ.

«Мы должны продолжать побеждать. Вот что нам нужно сделать. Сегодня мы проявили большую силу духа, теперь нужно продолжать.

Мы должны обязательно выиграть матч Лиги чемпионов [c «Брюгге»] , затем мы поедем на матч с «Арсеналом ».

В расписании много игр, поэтому нужно быть готовыми как можно скорее и постараться оставаться в форме», – сказал нападающий «Манчестер Сити ».

Холанд о 3:1 с «Челси»: «Ужасное начало, но главное – не останавливаться и атаковать. Эдерсон уже ассистировал мне, он очень точен»