Дуглас Сантос: «Луис Энрике тренируется здорово и показывает, на что способен. Слава Богу, мне кажется, любому игроку легко адаптироваться в «Зените»

Дуглас Сантос высказался о новичке «Зенита» Луисе Энрике.

- Вместе с командой тренируется новичок Луис Энрике. Как помогаете ему влиться в коллектив?

– Слава Богу, мне кажется, любому игроку достаточно легко адаптироваться в «Зените». В команде все профессионалы, все друг другу помогают – все это упрощает процесс адаптации.

Луис Энрике тренируется здорово и показывает, на что способен. Он выкладывается на полную, я это вижу. Все это здорово. Ждем от него, что он также добавит качества и в тренировочном процессе, и когда начнутся официальные игры, – сказал капитан «Зенита ».