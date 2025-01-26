Дуглас Сантос: «Луис Энрике тренируется здорово и показывает, на что способен. Слава Богу, мне кажется, любому игроку легко адаптироваться в «Зените»
Дуглас Сантос высказался о новичке «Зенита» Луисе Энрике.
- Вместе с командой тренируется новичок Луис Энрике. Как помогаете ему влиться в коллектив?
– Слава Богу, мне кажется, любому игроку достаточно легко адаптироваться в «Зените». В команде все профессионалы, все друг другу помогают – все это упрощает процесс адаптации.
Луис Энрике тренируется здорово и показывает, на что способен. Он выкладывается на полную, я это вижу. Все это здорово. Ждем от него, что он также добавит качества и в тренировочном процессе, и когда начнутся официальные игры, – сказал капитан «Зенита».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Зенита»
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