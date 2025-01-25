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Луис Энрике: «Зенит» четко обозначил, что хочет видеть меня в Петербурге. Когда тобой настолько заинтересованы, ты готов отдать на поле все силы»

Луис Энрике высказался о переходе в «Зенит».

– Луис, добро пожаловать в «Зенит»! Поделитесь вашими эмоциями.

– Я очень счастлив! Провожу первые тренировки с командой, продолжаю знакомиться с партнерами, лучше всех узнавать. Думаю, с каждым днем буду все больше адаптироваться к работе на поле, требованиям тренерского штаба, одноклубникам. Очень рад быть здесь и уверен, что меня ждет потрясающий сезон вместе с «Зенитом»! 

– Расскажите, как принималось решение о переходе в петербургский клуб? 

– Я отлично провел 2024 год в «Ботафого» и, обсудив все с семьей, решил, что пришло время для переезда в «Зенит». Знал, что «Зенит» очень хочет, чтобы я приехал, хочет видеть меня Петербурге, он ясно и четко обозначил это. Само собой, это вызвало во мне взаимный интерес. Когда тобой настолько заинтересованы, ты готов отдать на поле все силы, чтобы показать наилучший результат, – сказал новичок «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Зенита»
logoЛуис Энрике Андре
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