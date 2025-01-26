Луис Энрике о желаемом номере в «Зените»: «Очень люблю 7-й и 10-й. Но какие бы цифры мне ни достались, буду относиться к ним с нежностью и любовью»

Новичок «Зенита» Луис Энрике рассказал, под каким номером хотел бы играть.

– Уже определились, под каким номером будете играть в «Зените»?

– Пока не знаю (улыбается). Мои личные предпочтения – очень люблю номера 7 и 10. Но какие бы цифры мне ни достались, буду относиться к ним с нежностью и любовью.

И постараюсь приложить все усилия, чтобы с этим номером на спине принести «Зениту» как можно больше пользы и успехов, – сказал Луис Энрике Андре .