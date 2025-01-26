Луис Энрике о желаемом номере в «Зените»: «Очень люблю 7-й и 10-й. Но какие бы цифры мне ни достались, буду относиться к ним с нежностью и любовью»
Новичок «Зенита» Луис Энрике рассказал, под каким номером хотел бы играть.
– Уже определились, под каким номером будете играть в «Зените»?
– Пока не знаю (улыбается). Мои личные предпочтения – очень люблю номера 7 и 10. Но какие бы цифры мне ни достались, буду относиться к ним с нежностью и любовью.
И постараюсь приложить все усилия, чтобы с этим номером на спине принести «Зениту» как можно больше пользы и успехов, – сказал Луис Энрике Андре.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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