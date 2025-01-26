Андрей Аршавин: «Про Луиса Энрике люди из футбольного мира говорят, что это большая звезда»

Андрей Аршавин высказался о трансфере Луиса Энрике в «Зенит».

«Зенит» подписал у «Ботафого» бразильского хавбека Луиса Энрике. В обратном направлении зимой проследует Артур, а летом – Вендел.

«Время покажет, насколько это правильный обмен. В целом, все логично. Не думаю, что тренерский штаб «Зенита» был доволен игрой Артура, а Вендел сам давно хотел уйти.

Про Луиса Энрике люди из футбольного мира говорят, что это большая звезда. У Луиса Энрике в прошлом не получилось в «Бетисе», и, видимо, он не захотел снова рисковать в ведущих чемпионатах Европы», – заявил заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита».