Бителло вернулся в «Динамо». Бразилец прилетел на сбор в Катар (Mash)

Бителло вернулся в расположение «Динамо».

Бразильский полузащитник прилетел в Катар на сбор команды, сообщает телеграм-канал Mash.

Важным аргументом в вопросе о возвращении игрока стало письмо , в котором бело-голубые уведомили бразильские клубы о недопустимости ведения переговоров с игроком.

Напомним, ранее Бителло не приехал в расположение московского клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходил на связь с «Динамо». Сообщалось, что его оштрафуют на месячную зарплату.

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