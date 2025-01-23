«Динамо» требует 10 млн евро в качестве первого взноса за Бителло, «Ботафого» предлагает 2 млн. Крайний срок для оформления сделки истекает (Матеус Медейрос)
«Динамо» и «Ботафого» не могут согласовать размер первого взноса за Бителло.
Ранее сообщалось, что клубы согласовали полную сумму трансфера – 18 миллионов евро – но не могут договориться о размере первого взноса.
По информации журналиста Матеуса Медейроса, бело-голубые хотят сразу получить 10 млн евро, в то время как бразильцы предлагают лишь 2 млн. Крайний срок для оформления сделки истекает в ближайшие часы.
Контракт 25‑летнего хавбека с «Динамо» рассчитан до 2028 года. В нынешнем сезоне Бителло провел 15 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и делал 9 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FogãoNET
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