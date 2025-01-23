«Динамо» требует 10 млн евро в качестве первого взноса за Бителло, «Ботафого» предлагает 2 млн. Крайний срок для оформления сделки истекает (Матеус Медейрос)

«Динамо» и «Ботафого» не могут согласовать размер первого взноса за Бителло.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали полную сумму трансфера – 18 миллионов евро – но не могут договориться о размере первого взноса.

По информации журналиста Матеуса Медейроса, бело-голубые хотят сразу получить 10 млн евро, в то время как бразильцы предлагают лишь 2 млн. Крайний срок для оформления сделки истекает в ближайшие часы.

Контракт 25‑летнего хавбека с «Динамо » рассчитан до 2028 года. В нынешнем сезоне Бителло провел 15 матчей в Мир РПЛ , забил 1 гол и делал 9 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь .