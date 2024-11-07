«МЮ» отложил вопрос со стадионом до лета. Клуб ждет решения городских властей о передаче земли и выделении финансирования
Клуб по-прежнему рассматривает варианты реконструкции существующего стадиона и строительства нового.
Как сообщает The Telegraph, недавний опрос, проведенный среди приблизительно 500 тысяч болельщиков, показал, что около 52% из них согласны на новый стадион. 31 % фанатов отдают предпочтение реконструкции нынешнего стадиона, а 17% не уверены, какой вариант они бы предпочли.
В случае строительства нового стадиона, руководство клуба хотело бы получить дополнительную землю вокруг «Олд Траффорд». В настоящий момент участок площадью 40 гектаров занят крупным железнодорожным грузовым терминалом.
Клуб будет оплачивать строительство стадиона самостоятельно, но изучает варианты государственного финансирования, которое может помочь погасить сопутствующие транспортные и инфраструктурные расходы и реализовать проект таким образом, чтобы он принес пользу всему городу.
Ясность относительно вариантов возможного переноса грузового терминала и выделения городского бюджета не наступит раньше весны, поэтому окончательное решение точно не будет принято в ближайшие месяцы.
Вместе с тем специальная группа по вопросам стадиона, в которую, в частности, входят экс-капитан «Юнайтед» Гари Невилл и мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм, должна представить возможные варианты проекта к концу декабря.
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