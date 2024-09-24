«МЮ» о проекте стадиона на 100 000 мест: «Экономика Великобритании может получить дополнительные 7,3 млрд фунтов в год»
«Экономический отчет, подготовленный для изучения преимуществ строительства стадиона мирового класса на 100 000 мест в рамках оздоровления Траффорд-парка, показал, что проект может принести экономике Великобритании дополнительные 7,3 миллиарда фунтов стерлингов в год.
Согласно первоначальным оценкам, проект будет способствовать огромному росту экономики Великобритании, включая создание 92 000 новых рабочих мест, более 17 000 новых жилищ, а также привлечение дополнительных 1,8 миллиона посетителей в год.
Компания Foster + Partners, ведущий архитектор проекта Stadium District, помогла разработать предложения по наилучшему использованию земли вокруг стадиона для превращения этого района в мощный двигатель устойчивого роста, в центре которого будет спортивный, жилой, развлекательный, деловой и образовательный кластер», – отмечается в публикации на сайте «МЮ».
Также манкунианцы опубликовали ролик, дающий представление о том, как будет выглядеть район после предлагаемых работ.
Изображения: manutd.com
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