«МЮ» обсуждает строительство новой домашней арены на 100 000 зрителей за 2 млрд фунтов. В клубе считают реконструкцию «Олд Траффорд» менее выгодной

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия бизнес стадионы деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» думает о строительстве нового домашнего стадиона.

По информации Sky Sports, рабочая группа по ремонту «Олд Траффорд» считает строительство новой арены более выгодным, чем реконструкция существующего стадиона. Рекомендовано строительство стадиона на 100 000 мест – в случае реализации проекта новый стадион «МЮ» станет самым большим в Великобритании.

Сообщается, что «МЮ» провел несколько совещаний по поводу осуществимости проекта – новый стадион предлагается построить на принадлежащем клубу участке рядом с «Олд Траффорд». В настоящее время клуб изучает некоторые успешные проекты реконструкции стадионов, в том числе «Сантьяго Бернабеу» и «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе, а также «Уэмбли» и «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Кроме того, рабочая группа рассматривает вопрос финансирования проекта – планируется изучить широкий спектр потенциальных частных инвесторов. Ожидается, что полная рекомендация будет подготовлена к концу года.

По данным BBC, строительство нового стадиона оценивается более чем в 2 миллиарда фунтов. Реконструкция «Олд Траффорд», в свою очередь, обойдется примерно в 1,2 млрд фунтов и займет более длительное время.

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19 комментариев
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Very Old Trafford
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New Old Trafford
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Логично, реконструкция в данном случае менее выгодный вариант.
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Young old trafford
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Ответ AlainProst
New Old Trafford
просто new
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Вы лучше в трансферы вложитесь, на команду без слёз тяжело смотреть
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и где они собрались брать такой пустырь в районе где плотность населения зашкаливает
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Понятно стало, куда 250 человек в структуре сократили. Их з/п пойдут на строительство нового стадика.
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Реконструкция всегда дороже, но тут надо смотреть что по инфраструктуре и транспортной доступности. История историей, но если будут современные парковки, кафешки на территории и прочее, то это конечно большой плюс, так как на старом стадионе это все было невозможно предусмотреть. Нужно услышать тех кто был на траффорде, какие там проблемы объективно ;)
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Лучше новый построить.
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Индусы и пакистанцы уже не влезают?
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Зачем такой стадион команде из шипа?
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Ответ Лужин
откуда у них деньги?
Кредит возьмут на постройку стадиона, очевидно же.
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Ответ superbro
Это позор, убийство наследия
Стадион там все равно разбирают полностью, так что он наследия там лишь месторасположение)
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