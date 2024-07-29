«МЮ» обсуждает строительство новой домашней арены на 100 000 зрителей за 2 млрд фунтов. В клубе считают реконструкцию «Олд Траффорд» менее выгодной

«Манчестер Юнайтед» думает о строительстве нового домашнего стадиона.

По информации Sky Sports, рабочая группа по ремонту «Олд Траффорд» считает строительство новой арены более выгодным, чем реконструкция существующего стадиона. Рекомендовано строительство стадиона на 100 000 мест – в случае реализации проекта новый стадион «МЮ» станет самым большим в Великобритании.

Сообщается, что «МЮ» провел несколько совещаний по поводу осуществимости проекта – новый стадион предлагается построить на принадлежащем клубу участке рядом с «Олд Траффорд». В настоящее время клуб изучает некоторые успешные проекты реконструкции стадионов, в том числе «Сантьяго Бернабеу» и «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе, а также «Уэмбли» и «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Кроме того, рабочая группа рассматривает вопрос финансирования проекта – планируется изучить широкий спектр потенциальных частных инвесторов. Ожидается, что полная рекомендация будет подготовлена к концу года.

По данным BBC, строительство нового стадиона оценивается более чем в 2 миллиарда фунтов. Реконструкция «Олд Траффорд», в свою очередь, обойдется примерно в 1,2 млрд фунтов и займет более длительное время.

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