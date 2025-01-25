Виртц наступил на голень Рауму перед голевой атакой «Байера». Данкерт засчитал взятие ворот «Лейпцига» после разговора с ВАР
«Лейпциг» претендовал на отмену гола «Байера» в первом тайме.
На 35-й минуте игры 19-го тура Бундеслиги защитник хозяев Давид Раум далеко отпустил мяч на левом фланге и совершил подкат в попытке не позволить Флориану Виртцу воспользоваться потерей. Хавбек леверкузенцев наступил на голень сопернику и в итоге не сумел завладеть мячом.
Футболисты «Лейпцига» обменялись несколькими передачами, и одну их них Виртцу удалось перехватить, после чего 21-летний игрок выкатил мяч под удар Алеишу Гарсии – 2:0.
Главный судья Бастиан Данкерт проконсультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол.
Рауму потребовалась медицинская помощь, но он смог продолжить игру.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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