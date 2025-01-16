Виртц признан лучшим игроком декабря в Бундеслиге за 3+3 в трех играх. Хавбек «Байера» обошел Мусиалу и Киммиха

Флориан Виртц награжден по итогам декабря.

Полузащитник «Баварии» признан лучшим футболистом месяца в Бундеслиге. За три матча он отметился тремя голами и тремя голевыми передачами.

В голосовании Виртц опередил таких конкурентов, как Йозуа Киммих («Бавария »), Джамал Мусиала («Бавария»), Митчелл Вайзер («Вердер »), Ник Вольтемаде («Штутгарт») и Пауль Небель («Майнц»).