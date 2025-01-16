Виртц признан лучшим игроком декабря в Бундеслиге за 3+3 в трех играх. Хавбек «Байера» обошел Мусиалу и Киммиха
Флориан Виртц награжден по итогам декабря.
Полузащитник «Баварии» признан лучшим футболистом месяца в Бундеслиге. За три матча он отметился тремя голами и тремя голевыми передачами.
В голосовании Виртц опередил таких конкурентов, как Йозуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Митчелл Вайзер («Вердер»), Ник Вольтемаде («Штутгарт») и Пауль Небель («Майнц»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Бундеслиги
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