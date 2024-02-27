Личка о латиноамериканцах: «Более талантливые и ловкие, только к ним идет мяч – они уже знают адресата впереди. Русские редко сканируют, что за спиной, многие не разговаривают на поле. Как вы хотите играть?»

Марцел Личка назвал отличие латиноамериканских футболистов от российских.

– Ваша пятерка лучших футболистов в 2023 году: Бителло, , , и . Знаете, что отметили болельщики? Что все пятеро – латиноамериканцы. Нет ли ревности со стороны русских?

– Нет. Среди молодых россиян могу отметить Тюкавина, Кривцова, Сперцяна, . Но посмотрите на Вендела, Клаудиньо, Бителло, Карраскаля... Хорхе принимает мяч и сразу отдает вперед.

Русские футболисты редко сканируют, что происходит за спиной, первое касание мяча – назад. Коммуникация идет не очень хорошо. Должно быть как на турецком базаре, постоянные крики. «Спина!» или «Один!» А многие вообще не разговаривают на поле. Как вы хотите играть?

Эти [латиноамериканские] игроки, только к ним идет мяч, уже знают адресата впереди. Более талантливые и ловкие, в этом разница. Я не говорю, что нет хороших российских футболистов. Но им нужна легкость, – сказал главный тренер «Динамо».