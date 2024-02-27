Личка о латиноамериканцах: «Более талантливые и ловкие, только к ним идет мяч – они уже знают адресата впереди. Русские редко сканируют, что за спиной, многие не разговаривают на поле. Как вы хотите играть?»

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Марцел Личка назвал отличие латиноамериканских футболистов от российских.

– Ваша пятерка лучших футболистов в 2023 году: Бителло, Лаксальт, Кассьерра, Кордоба и Алонсо. Знаете, что отметили болельщики? Что все пятеро – латиноамериканцы. Нет ли ревности со стороны русских?

– Нет. Среди молодых россиян могу отметить Тюкавина, Кривцова, Сперцяна, Пиняева. Но посмотрите на Вендела, Клаудиньо, Бителло, Карраскаля... Хорхе принимает мяч и сразу отдает вперед.

Русские футболисты редко сканируют, что происходит за спиной, первое касание мяча – назад. Коммуникация идет не очень хорошо. Должно быть как на турецком базаре, постоянные крики. «Спина!» или «Один!» А многие вообще не разговаривают на поле. Как вы хотите играть?

Эти [латиноамериканские] игроки, только к ним идет мяч, уже знают адресата впереди. Более талантливые и ловкие, в этом разница. Я не говорю, что нет хороших российских футболистов. Но им нужна легкость, – сказал главный тренер «Динамо».

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33 комментария
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На самом деле это очень ценный взгляд профессионала,работающего внутри и при этом немного со стороны. Особенности менталитета в спорте тоже чувствительны
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А зачем им говорить? Контракты подписаны, лимит обеспечит до конца карьеры. Пару раз попал в ворота - все звездой называют)
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Да так оно и есть!
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Ответ pztpzhmx66
Комментарий скрыт
Ну хоть кто то из профессиональных паспортистов высказался!
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Ответ bestvideox
Легкость это моральное состояние, значит плохо работают психологи. Да и какая может быть легкость после просмотра вечерних эфиров Скабеевой, иностранцы слава богу ниче не понимают по русски им легче.
Не могу себе представить футболиста, регулярно смотрящего Скабееву ) а ты, кстати, зачем ее смотришь?)
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Это все упирается в детско-юношеский футбол, когда физруку-тренеру нужно не вырастить классного игрока, а выиграть конкретный турнир и получить за него премку. Поэтому нет игры вперёд и в касание, все держат жопу
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Главное не обрезать!))
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Паспортисты только сканируют бабло и баб.
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Есть логика в словах Лички. Наши зажаты. Это школа. Так с детства учат, лишь бы чего не вышло. Постоянные втыки за всё. Дал вперёд, неточно, зачем давал растяпа?, мог играть назад - вон Ваня открытый сзади. Ударил по воротам, не забил, идиот!! Вон слева Петя открытый или сзади Ваня. Пошёл в обыгрыш, неудачно. Чё творишь, Марадонна недоделанный?! И всё в таком роде.
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Ответ Spaten
Главное не обрезать!))
Отдал-закрылся!)
На самом деле, это ещё с детских школ идёт.
Когда при потери мяча, сразу пихач идёт ребёнку.
От тренера, от родителей.
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Скидки после угловых должны быть – как на турецком базаре.
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Ответ Stewart D.
так он базу выдаёт. Менталитет россиян мешает отдаваться на полную на тренировках, все ленивые, низкий спортивный интеллект и физическая подготовка. Это всё тянется с дюшек. Щас так вообще ужас что творится с учётом прикормленных лимитом бездарей. Не забываем про коррупцию, тренеры получают не так много, а кушать ведь хочется))
Это вообще не про лень, а про замкнутость и закрытость, ну и вероятно неспособность получать удовольствие от игры. А так-то русские и вообще славяне в сравнении с латиносами трудоголики. Но они на поле именно что работают, а латиносы - играют.
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Ответ градус ненависти
Это все упирается в детско-юношеский футбол, когда физруку-тренеру нужно не вырастить классного игрока, а выиграть конкретный турнир и получить за него премку. Поэтому нет игры вперёд и в касание, все держат жопу
Всё верно.
Когда на ребёнка в 10-15 лет кричат, что он не смог обыграть, или неточно отдал пас - сразу в голове откладывается.
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Я конечно не играл на уровне Динамо или молодежи Динамо, но даже у нас с пацанами был всегда подсказ, например: один, горишь, сам и так далее. Некоторых даже наоборот было не заткнуть
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Ну так они все из дворового футбола )) А у нас практически перестали играть в футбол во дворах.
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Ответ Эльдар Гаджиев
Не очень тактично по отношению к российским игрокам высказался
То же самое говорил Головин про сборников. А что врать что ли надо?
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Ответ Tornado of Souls
Это вообще не про лень, а про замкнутость и закрытость, ну и вероятно неспособность получать удовольствие от игры. А так-то русские и вообще славяне в сравнении с латиносами трудоголики. Но они на поле именно что работают, а латиносы - играют.
Согласен полностью. Важно искорку русскому мальчишке разжечь и не будет ему равных. Для этого нужно в тренеров ДЮСШ тольковых вкладывать, а не раздувать бюджеты клубов РПЛ
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Ответ Владислав Сабельников
Универсальный язык уже придумали. Английский называется
Но не все его хотят учить, особенно латино американские игроки, поэтому и создаются в некоторых командах диаспоры, в том числе по языковому признаку, как самый простой путь к взаимопониманию в команде ...
Многие из латиносов вышли из трущоб, без нормального образования, какие ещё языки...
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Ответ pztpzhmx66
Комментарий скрыт
Если все станут спортсменами, то кто будет лечить людей?
А кто будет спасать?
А учить?
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Попахивает расизмом) жизни русских футболеров важны
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Обляков разговаривает на поле, еще Лешка Березуцкий говорил про это, а толку-то от Облякова))
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Говорить на поле плохая примета )) Все это идет из детского футбола. То во что они играют... сложно назвать футболом. Ходил на матчи детских команд. Бум туда бум сюда, борьба, ругань тренеров...)
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с хоккеистами пообщайся.
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