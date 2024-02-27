Личка о латиноамериканцах: «Более талантливые и ловкие, только к ним идет мяч – они уже знают адресата впереди. Русские редко сканируют, что за спиной, многие не разговаривают на поле. Как вы хотите играть?»
Марцел Личка назвал отличие латиноамериканских футболистов от российских.
– Ваша пятерка лучших футболистов в 2023 году: Бителло, Лаксальт, Кассьерра, Кордоба и Алонсо. Знаете, что отметили болельщики? Что все пятеро – латиноамериканцы. Нет ли ревности со стороны русских?
– Нет. Среди молодых россиян могу отметить Тюкавина, Кривцова, Сперцяна, Пиняева. Но посмотрите на Вендела, Клаудиньо, Бителло, Карраскаля... Хорхе принимает мяч и сразу отдает вперед.
Русские футболисты редко сканируют, что происходит за спиной, первое касание мяча – назад. Коммуникация идет не очень хорошо. Должно быть как на турецком базаре, постоянные крики. «Спина!» или «Один!» А многие вообще не разговаривают на поле. Как вы хотите играть?
Эти [латиноамериканские] игроки, только к ним идет мяч, уже знают адресата впереди. Более талантливые и ловкие, в этом разница. Я не говорю, что нет хороших российских футболистов. Но им нужна легкость, – сказал главный тренер «Динамо».
На самом деле, это ещё с детских школ идёт.
Когда при потери мяча, сразу пихач идёт ребёнку.
От тренера, от родителей.
Когда на ребёнка в 10-15 лет кричат, что он не смог обыграть, или неточно отдал пас - сразу в голове откладывается.
Многие из латиносов вышли из трущоб, без нормального образования, какие ещё языки...
А кто будет спасать?
А учить?