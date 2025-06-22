Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. США сыграют с Гаити, Саудовская Аравия – с Тринидадом и Тобаго, Мексика против Коста-Рики

В США и Канаде пройдут матчи 3-го тура группового этапа Кубка КОНКАКАФ.

В понедельник сборная США встретится с командой Гаити , Саудовская Аравия сыграет с Тринидадом и Тобаго, а Мексика – с Коста-Рикой.

В среду Панама сыграет с Ямайкой, а Канада – с Сальвадором.

Кубок КОНКАКАФ

Групповой этап

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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