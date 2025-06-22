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Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. США сыграют с Гаити, Саудовская Аравия – с Тринидадом и Тобаго, Мексика против Коста-Рики

В США и Канаде пройдут матчи 3-го тура группового этапа Кубка КОНКАКАФ.

В понедельник сборная США встретится с командой Гаити, Саудовская Аравия сыграет с Тринидадом и Тобаго, а Мексика – с Коста-Рикой.

В среду Панама сыграет с Ямайкой, а Канада – с Сальвадором.

Кубок КОНКАКАФ

Групповой этап

3-й тур

Кубок КОНКАКАФ. 3 тур
22 июня 23:00, AT&T Stadium
США
Не начался
Гаити
Кубок КОНКАКАФ. 3 тур
22 июня 23:00, Аллигант Стэдиум
Саудовская Аравия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кубок КОНКАКАФ. 3 тур
23 июня 02:00, Аллигант Стэдиум
Мексика
Не начался
Коста-Рика
Кубок КОНКАКАФ. 3 тур
23 июня 02:00, AT&T Stadium
Доминиканская Республика
Не начался
Суринам
Кубок КОНКАКАФ. 3 тур
24 июня 23:00, Shell Energy Stadium
Гваделупа
Не начался
Гватемала
Кубок КОНКАКАФ. 3 тур
24 июня 23:00, Q2 Stadium
Панама
Не начался
Ямайка
Кубок КОНКАКАФ. 3 тур
25 июня 02:00, Shell Energy Stadium
Канада
Не начался
Сальвадор
Кубок КОНКАКАФ. 3 тур
25 июня 02:00, PayPal Park
Гондурас
Не начался
Кюрасао

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка КОНКАКАФ

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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