Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. США сыграют с Гаити, Саудовская Аравия – с Тринидадом и Тобаго, Мексика против Коста-Рики
В США и Канаде пройдут матчи 3-го тура группового этапа Кубка КОНКАКАФ.
В понедельник сборная США встретится с командой Гаити, Саудовская Аравия сыграет с Тринидадом и Тобаго, а Мексика – с Коста-Рикой.
В среду Панама сыграет с Ямайкой, а Канада – с Сальвадором.
Кубок КОНКАКАФ
Групповой этап
3-й тур
22 июня 23:00, AT&T Stadium
22 июня 23:00, Аллигант Стэдиум
Не начался
23 июня 02:00, Аллигант Стэдиум
Не начался
23 июня 02:00, AT&T Stadium
Не начался
24 июня 23:00, Shell Energy Stadium
24 июня 23:00, Q2 Stadium
25 июня 02:00, Shell Energy Stadium
25 июня 02:00, PayPal Park
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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