«Аль-Айн» Ивича проиграл с общим счетом 0:11 два матча на КЧМ – «Ювентусу» и «Ман Сити»
«Аль-Айн» пропустил 11 голов в двух матчах клубного чемпионата мира.
Команда тренера Владимира Ивича уступила «Манчестер Сити» (0:6) в матче второго тура.
В первом туре турнира клуб из ОАЭ проиграл «Ювентусу» (0:5).
Таким образом, команда бывшего главного тренера «Краснодара» пропустила 11 мячей и ни разу не забила в двух встречах.
В третьем туре «Аль-Айн» встретится против «Видада», который также проиграл оба матча на турнире.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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