«Аль-Айн» Ивича проиграл с общим счетом 0:11 два матча на КЧМ – «Ювентусу» и «Ман Сити»

«Аль-Айн» пропустил 11 голов в двух матчах клубного чемпионата мира.

Команда тренера Владимира Ивича уступила «Манчестер Сити » (0:6) в матче второго тура.

В первом туре турнира клуб из ОАЭ проиграл «Ювентусу » (0:5).

Таким образом, команда бывшего главного тренера «Краснодара » пропустила 11 мячей и ни разу не забила в двух встречах.

В третьем туре «Аль-Айн » встретится против «Видада», который также проиграл оба матча на турнире.