Лопырева о международных брендах: «Они столкнутся с конкуренцией, если вернутся. В России появляются крутые компании, которые делают качественный продукт не хуже»
Виктория Лопырева считает, что российские бренды могут конкурировать с европейскими.
– Ты как-то писала, что если международные бренды снова захотят к нам вернуться, то не факт, что они будут востребованы нами.
– Они годами инвестировали в себя, чтобы стать брендами.
Но в России сейчас постоянно появляются крутые компании, которые делают очень качественный продукт ничем не хуже. Причем это касается любого сегмента.
Поэтому когда – и если – мировые бренды вернутся, то столкнутся с конкуренцией.
– Вообще ни по одному не скучаешь?
– Пожалуй, хотелось бы – но это не совсем о брендах, правда, – чтобы все средства передвижения вернулись – машины, поезда, самолеты...
Потому что тут все-таки про безопасность, а не про красивый дизайн, – сказала посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева.
Что теперь будет с «Торпедо»?12925 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости