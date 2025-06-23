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Лопырева о международных брендах: «Они столкнутся с конкуренцией, если вернутся. В России появляются крутые компании, которые делают качественный продукт не хуже»

Виктория Лопырева считает, что российские бренды могут конкурировать с европейскими.

– Ты как-то писала, что если международные бренды снова захотят к нам вернуться, то не факт, что они будут востребованы нами.

– Они годами инвестировали в себя, чтобы стать брендами.

Но в России сейчас постоянно появляются крутые компании, которые делают очень качественный продукт ничем не хуже. Причем это касается любого сегмента.

Поэтому когда – и если – мировые бренды вернутся, то столкнутся с конкуренцией.

– Вообще ни по одному не скучаешь?

– Пожалуй, хотелось бы – но это не совсем о брендах, правда, – чтобы все средства передвижения вернулись – машины, поезда, самолеты...

Потому что тут все-таки про безопасность, а не про красивый дизайн, – сказала посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВиктория Лопырева
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
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