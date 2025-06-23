Фримпонг о «Ливерпуле»: «Большой клуб, который неслучайно выигрывает трофеи. АПЛ – лучшая лига в мире. Я вырос в Манчестере, поэтому всегда хотел вернуться»
Джереми Фримпонг прокомментировал переход в «Ливерпуль».
В мае английский клуб приобрел правого защитника у «Байера».
«Ливерпуль» – это большая команда, которая неслучайно выигрывает трофеи.
Если ты играешь за «Ливерпул», то должен соответствовать и выкладываться. Я всегда верил в себя. Я победитель. Эти качества я смогу привнести.
АПЛ – лучшая лига в мире. Я вырос в Манчестере, поэтому всегда хотел вернуться. Это был мой план.
Я знаю, что значит быть чемпионом, поскольку победил вместе с «Байером», поэтому присоединиться к чемпионской команде – это привилегия.
Главный тренер рассказал мне, как я могу помочь команде, и я нравлюсь ему как игрок. Это дало мне дополнительную мотивацию и веру», – сказал Джереми Фримпонг.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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