Фримпонг о «Ливерпуле»: «Большой клуб, который неслучайно выигрывает трофеи. АПЛ – лучшая лига в мире. Я вырос в Манчестере, поэтому всегда хотел вернуться»

Джереми Фримпонг прокомментировал переход в «Ливерпуль».

В мае английский клуб приобрел правого защитника у «Байера».

«Ливерпуль» – это большая команда, которая неслучайно выигрывает трофеи.

Если ты играешь за «Ливерпул», то должен соответствовать и выкладываться. Я всегда верил в себя. Я победитель. Эти качества я смогу привнести.

АПЛ – лучшая лига в мире. Я вырос в Манчестере, поэтому всегда хотел вернуться. Это был мой план.

Я знаю, что значит быть чемпионом, поскольку победил вместе с «Байером», поэтому присоединиться к чемпионской команде – это привилегия.

Главный тренер рассказал мне, как я могу помочь команде, и я нравлюсь ему как игрок. Это дало мне дополнительную мотивацию и веру», – сказал Джереми Фримпонг.