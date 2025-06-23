Мертенс завершил карьеру в 38 лет. Хавбек провел 9 сезонов в «Наполи» и выиграл три трофея с клубом
Дрис Мертенс объявил о завершении профессиональной карьеры.
38-летний футболист заявил, что еще сыграет в прощальном матче Марека Гамшика, его бывшего партнера по «Наполи».
Предыдущие три сезона Дрис Мертенс провел за «Галатасарай» в чемпионате Турции.
До этого он также выступал за «Утрехт», ПСВ и «Наполи». В итальянском клубе бельгиец провел девять сезонов.
В составе «Наполи» Мертенс дважды выигрывал Кубок Италии и один раз Суперкубок страны. В его активе также 21 гол в 109 матчах за сборную Бельгии.
Что теперь будет с «Торпедо»?12942 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Napoli Network
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости