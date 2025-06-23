Мертенс завершил карьеру в 38 лет. Хавбек провел 9 сезонов в «Наполи» и выиграл три трофея с клубом

Дрис Мертенс объявил о завершении профессиональной карьеры.

38-летний футболист заявил, что еще сыграет в прощальном матче Марека Гамшика , его бывшего партнера по «Наполи».

Предыдущие три сезона Дрис Мертенс провел за «Галатасарай » в чемпионате Турции.

До этого он также выступал за «Утрехт», ПСВ и «Наполи ». В итальянском клубе бельгиец провел девять сезонов.

В составе «Наполи» Мертенс дважды выигрывал Кубок Италии и один раз Суперкубок страны. В его активе также 21 гол в 109 матчах за сборную Бельгии.