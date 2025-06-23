Карпин о национальном виде спорта: «Футболом занимаются больше – он более доступный. Для хоккея нужно намного больше – он стоит дороже»

Валерий Карпин ответил на вопрос о национальном виде спорта в России.

– Есть небольшой спор между любителями спорта. Кто-то говорит, что хоккей – наш национальный вид спорта. Кто-то – футбол.

– Не очень понимаю, что значит национальный вид спорта. Для этого есть всякие опросы, показатели, цифры и данные.

Футболом занимаются больше, чем хоккеем. Просто потому, что для хоккея нужно больше.

Нужны коньки, нужна амуниция, нужен лед, нужна площадка. Это стоит дороже, чем какой-то пустырь или поле, допустим школьное.

Футбол более доступный, скажем так. Нужны ворота – два дерева, нужен мяч. Для хоккея нужно намного больше всего.

Можно говорить что угодно, но футболом занимается больше.

А какой национальный вид спорта, а какой нет, трудно судить, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин .