Алонсо о расизме в матче с «Пачукой»: «Рюдигер сказал, что его оскорбили – мы ему верим. К этому нет терпимости, ФИФА проводит расследование»

Хаби Алонсо прокомментировал расизм в отношении Антонио Рюдигера.

«Реал» обыграл «Пачуку» (3:1) в матче второго тура клубного чемпионата мира.

Инцидент произошел в конце второго тайма игры после отмашки Густаво Кабраля .

«Был активирован протокол ФИФА. Мы разберемся с тем, что произошло.

Антонио Рюдигер сказал [что его оскорбили], и мы ему верим. К этому нет терпимости, этого не должно происходить. ФИФА проводит расследование», – сказал главный тренер «Реала » Хаби Алонсо .