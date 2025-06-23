Алонсо о расизме в матче с «Пачукой»: «Рюдигер сказал, что его оскорбили – мы ему верим. К этому нет терпимости, ФИФА проводит расследование»
Хаби Алонсо прокомментировал расизм в отношении Антонио Рюдигера.
«Реал» обыграл «Пачуку» (3:1) в матче второго тура клубного чемпионата мира.
Инцидент произошел в конце второго тайма игры после отмашки Густаво Кабраля.
«Был активирован протокол ФИФА. Мы разберемся с тем, что произошло.
Антонио Рюдигер сказал [что его оскорбили], и мы ему верим. К этому нет терпимости, этого не должно происходить. ФИФА проводит расследование», – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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