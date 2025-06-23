«Нам нужно было уничтожить «Реал», но мы не знали как. Это была уникальная возможность обыграть «Мадрид». Тренер «Пачуки» про 1:3
Хайме Лосано остался недоволен из-за поражения от «Реала».
«Пачука» уступила «Мадриду» (1:3) в матче второго тура клубного чемпионата мира. Мексиканская команда играла в большинстве с девятой минуты встречи.
«Нам нужно было уничтожить «Реал», но мы не знали, как это сделать.
Я очень зол, потому что у нас была возможность, и это был наш последний шанс остаться на турнире.
Я хотел победить, но мы не смогли, впрочем сыграли хорошо.
Это была уникальная возможность победить «Реал», и мы не думали, что сможем сделать это, хотя возможность была подходящей», – сказал главный тренер «Пачуки» Хайме Лосано.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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