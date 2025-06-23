Семшов о Челестини в ЦСКА: «Немного странно, почему не назначили Березуцкого. С таким составом команда все равно будет претендовать на медали»

Игорь Семшов прокомментировал назначение Фабио Челестини в ЦСКА.

Швейцарский специалист был назначен на пост главного тренера команды вместо Марко Николича.

«Пока непонятно, чего ждать. Для меня немного странно, почему не назначили Березуцкого, который был в штабе Николича .

Что будет при Челестини ? Будет ли он менять команду под себя сразу или со временем? Оставит это на зимнюю паузу, где будет больше времени?

Николич под себя команду только-только выстроил. Весеннюю часть они очень хорошо провели, выиграли бронзу в РПЛ и Кубок России.

Очень тяжело что-то предугадать, но, думаю, с таким составом ЦСКА все равно будет претендовать на медали», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов .