«Реал» разгромил «Вальядолид» (3:0) благодаря хет-трику Мбаппе
«Реал» разгромил «Вальядолид» (3:0) в 21-м туре Ла Лиги.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 30-й минуте форвард гостей Килиан Мбаппе открыл счет с паса Джуда Беллингема. На 57-й француз сделал дубль. На 91-й Килиан сделал хет-трик, реализовав пенальти.
«Реал» упрочил лидерство в таблице, оторвавшись от «Атлетико» на 4 очка. «Вальядолид» идет 20-м.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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