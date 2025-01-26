«Реал» разгромил «Вальядолид» (3:0) благодаря хет-трику Мбаппе

«Реал» разгромил «Вальядолид» (3:0) в 21-м туре Ла Лиги.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 30-й минуте форвард гостей Килиан Мбаппе открыл счет с паса Джуда Беллингема . На 57-й француз сделал дубль. На 91-й Килиан сделал хет-трик, реализовав пенальти.

«Реал » упрочил лидерство в таблице, оторвавшись от «Атлетико» на 4 очка. «Вальядолид » идет 20-м.

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