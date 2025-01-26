«Реал» выиграл 9 из 10 последних матчей, уступив только «Барселоне» – 2:5
«Реал» выиграл в четвертый раз подряд.
Команда Карло Анчелотти разгромила «Вальядолид» (3:0) в 21-м туре Ла Лиги.
Начиная с 18 декабря мадридцы провели 10 матчей и победили 9 раз. Единственное поражение нанесла им «Барселона» в финале Суперкубка Испании – 2:5.
29 января «Реал» выступит в гостях у «Бреста» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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