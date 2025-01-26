«Реал» выиграл 9 из 10 последних матчей, уступив только «Барселоне» – 2:5

«Реал» выиграл в четвертый раз подряд.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Вальядолид » (3:0) в 21-м туре Ла Лиги .

Начиная с 18 декабря мадридцы провели 10 матчей и победили 9 раз. Единственное поражение нанесла им «Барселона» в финале Суперкубка Испании – 2:5.

29 января «Реал » выступит в гостях у «Бреста» в Лиге чемпионов.