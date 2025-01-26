«Комо» готов заплатить «Реалу» 15-20 млн евро, чтобы получить полный контроль над Пасом. Мадридцы имеют право вернуть хавбека за 8-10 млн в течение 3 лет

«Комо» хочет договориться с «Реалом» насчет Нико Паса.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио передает, что итальянский клуб намерен обеспечить полный контроль над будущим полузащитника, а для этого необходимо, чтобы мадридцы отказались от опции выкупа игрока. Сообщалось, что испанцы в течение трех лет имеют право вернуть Паса за 8-10 млн евро , а также получат 50% от суммы при следующем трансфере Нико .

«Комо » обсуждает ситуацию с «Реалом » и готов заплатить 15-20 млн евро, чтобы уладить вопрос.

В этом сезоне хавбек провел 20 игр в Серии А и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .