«Комо» готов заплатить «Реалу» 15-20 млн евро, чтобы получить полный контроль над Пасом. Мадридцы имеют право вернуть хавбека за 8-10 млн в течение 3 лет
«Комо» хочет договориться с «Реалом» насчет Нико Паса.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио передает, что итальянский клуб намерен обеспечить полный контроль над будущим полузащитника, а для этого необходимо, чтобы мадридцы отказались от опции выкупа игрока. Сообщалось, что испанцы в течение трех лет имеют право вернуть Паса за 8-10 млн евро, а также получат 50% от суммы при следующем трансфере Нико.
«Комо» обсуждает ситуацию с «Реалом» и готов заплатить 15-20 млн евро, чтобы уладить вопрос.
В этом сезоне хавбек провел 20 игр в Серии А и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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