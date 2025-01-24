«Интеру» интересны Пас из «Комо» и защитники «Болоньи» Лукуми и Бекема. Трансферы планируются летом
«Интер» интересуется тремя игроками из Серии А.
«Нерадзурри» уже готовятся к летнему трансферному окну, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
«Интеру» интересны центральные защитники «Болоньи» Джон Лукуми и Сам Бекема.
Кроме того, чемпионам Италии интересен атакующий полузащитник «Комо» Нико Пас, набравшего 7 (4+3) очка по системе «гол+пас» в 19 матчах Серии А.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем