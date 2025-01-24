«Интеру» интересны Пас из «Комо» и защитники «Болоньи» Лукуми и Бекема. Трансферы планируются летом

«Интер» интересуется тремя игроками из Серии А.

«Нерадзурри» уже готовятся к летнему трансферному окну, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио .

«Интеру » интересны центральные защитники «Болоньи» Джон Лукуми и Сам Бекема.

Кроме того, чемпионам Италии интересен атакующий полузащитник «Комо » Нико Пас , набравшего 7 (4+3) очка по системе «гол+пас» в 19 матчах Серии А.