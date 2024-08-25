Пас перешел в «Комо» из «Реала» за 6 млн евро и 50% при перепродаже. Контракт – на 4 года

Нико Пас перешел из «Реала» в «Комо».

Итальянский клуб объявил о трансфере 19-летнего полузащитника. Соглашение рассчитано на 4 года.

Как сообщает инсайдер , сумма трансфера составила 6 миллионов евро. При этом « » получит право на 50% суммы при следующей продаже , а также на обратный выкуп игрока.

Фото: x.com/Como_1907