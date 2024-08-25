Пас перешел в «Комо» из «Реала» за 6 млн евро и 50% при перепродаже. Контракт – на 4 года
Нико Пас перешел из «Реала» в «Комо».
Итальянский клуб объявил о трансфере 19-летнего полузащитника. Соглашение рассчитано на 4 года.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 6 миллионов евро. При этом «Реал» получит право на 50% суммы при следующей продаже Паса, а также на обратный выкуп игрока.
Фото: x.com/Como_1907
P.S. А Фабрегас собирает хорошую банду. Надеюсь у него получится
Рики Пуч перебрался в МЛС. Нико Пас – в Серию А.