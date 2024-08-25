Пас перешел в «Комо» из «Реала» за 6 млн евро и 50% при перепродаже. Контракт – на 4 года

Теги Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига трансферы Комо Фабрицио Романо Нико Пас Футбол

Нико Пас перешел из «Реала» в «Комо».

Итальянский клуб объявил о трансфере 19-летнего полузащитника. Соглашение рассчитано на 4 года.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 6 миллионов евро. При этом «Реал» получит право на 50% суммы при следующей продаже Паса, а также на обратный выкуп игрока.

Фото: x.com/Como_1907

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16 комментариев
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Очень стильные фото презентации у Комо
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+75
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Он аргентинец
+40
-4
+36
Ответ sp.msk.86
Очень стильные фото презентации у Комо
Ничего удивительного, итальянцы законодатели моды
+37
-2
+35
Теперь Реал будет играть без Паса)
P.S. А Фабрегас собирает хорошую банду. Надеюсь у него получится
+17
-1
+16
Ответ benjamin92
Это такой же позор как и переход Рики Пуча в МЛС или это другое?
Абсолютно иное.
Рики Пуч перебрался в МЛС. Нико Пас – в Серию А.
+9
0
+9
Ответ Imper1al
Он аргентинец
А то что Нико Пас из Аргентине риго безразлично ему лиж бы в сторону Реала какой нибудь гадость написать. Это смысл жизни риго.
+10
-3
+7
Сеск спец в Пасах
+3
0
+3
Не думал что доживу до того дня когда за пас будут столько платить 🙃
+2
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Ответ bat90
Теперь Реал будет играть без Паса) P.S. А Фабрегас собирает хорошую банду. Надеюсь у него получится
И Кросса)
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Талантливый игрок,должен заиграть,а Комо по-любому должен в десятку попадать
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Сеск хочет собрать в Комо - секси бойз тим⁉️🫣😁
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Ответ Нефанатик
Надо выкупать обратно за 6 млн и забрать 3. Итого: продали за 6, купили за 6 и заработали 3))
И отдали налоги -3.
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