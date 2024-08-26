«Реал» сможет выкупить Паса у «Комо» за 8-10 млн евро в следующие 3 года. Хавбека продали в итальянский клуб за 6 млн

Теги Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Комо деньги Нико Пас Футбол

Стали известны детали трансфера Нико Паса из «Реала» в «Комо».

Вчера клуб из Серии А объявил о подписании с аргентинским полузащитником 4-летнего соглашения. Сообщалось, что сумма трансфера составила 6 миллионов евро, при этом «Реал» имеет право на 50% суммы при перепродаже.

По информации журналиста Марио Кортеганы, «Реал» также получил право преимущественной покупки Паса. Возможность обратного выкупа полузащитника у «Комо» будет действовать в течение следующих трех лет – активировать ее можно будет, выплатив сумму от 8 до 10 миллионов евро.

9 комментариев
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Жесть. Как Перес пропихивает такие грабительские условия
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Ответ Metallurg_2017
Жесть. Как Перес пропихивает такие грабительские условия
Так он и игроков продает за недорого. Поэтому ты получаешь игрока за недорого, но теряешь возможность на нем озолотиться. А с учетом того, что такие команды крайне редко продают бриллиант и обогащаются, то им выгоднее сейчас укомплектовать состав нормальным игроком, чем пытаться найти бриллиант, что бы потом его продать. В итоге все довольны. Реал получает деньги (хоть и не рыночные), но имеет варианты на случай, если игрок заиграет. И покупатель тоже получает профит, хорошего игрока сейчас и в последствии возврат средств, если Реал выкупит обратно. А если продадут за дорого (Реал не выкупил обратно), то пол суммы, что тоже неплохо для таких команд.
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Для сравнения https://m.sports.ru/football/1116337019-barsa-prodala-faje-v-renn-za-10-3-mln-evro.html
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Причём одним пасом может.
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Хороший игрок. Паса поможет Комо. Да и для Реала условия сделки классные
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Ответ Дмитрий Крутенко
Так он и игроков продает за недорого. Поэтому ты получаешь игрока за недорого, но теряешь возможность на нем озолотиться. А с учетом того, что такие команды крайне редко продают бриллиант и обогащаются, то им выгоднее сейчас укомплектовать состав нормальным игроком, чем пытаться найти бриллиант, что бы потом его продать. В итоге все довольны. Реал получает деньги (хоть и не рыночные), но имеет варианты на случай, если игрок заиграет. И покупатель тоже получает профит, хорошего игрока сейчас и в последствии возврат средств, если Реал выкупит обратно. А если продадут за дорого (Реал не выкупил обратно), то пол суммы, что тоже неплохо для таких команд.
Да, с учётом 50 % перепродажи получается ещё нормально. Понял логику, благодарю за разъяснения
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Ответ Metallurg_2017
Жесть. Как Перес пропихивает такие грабительские условия
Перес отдал Паса прокачать пас. Отдал в Комо, чтобы вывести из комы :-)))))
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Ответ UUU
активировать ее можно будет, выплатив сумму от 8 до 10 миллионов евро - это не справедливое условие, ну видимо у Комо нет вариантов
чем оно не справедливое? или клуб, у которого 50 процентов прав на игрока должен будет 100 миллионов отгрузить?
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