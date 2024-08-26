«Реал» сможет выкупить Паса у «Комо» за 8-10 млн евро в следующие 3 года. Хавбека продали в итальянский клуб за 6 млн
Стали известны детали трансфера Нико Паса из «Реала» в «Комо».
Вчера клуб из Серии А объявил о подписании с аргентинским полузащитником 4-летнего соглашения. Сообщалось, что сумма трансфера составила 6 миллионов евро, при этом «Реал» имеет право на 50% суммы при перепродаже.
По информации журналиста Марио Кортеганы, «Реал» также получил право преимущественной покупки Паса. Возможность обратного выкупа полузащитника у «Комо» будет действовать в течение следующих трех лет – активировать ее можно будет, выплатив сумму от 8 до 10 миллионов евро.