«Реал» сможет выкупить Паса у «Комо» за 8-10 млн евро в следующие 3 года. Хавбека продали в итальянский клуб за 6 млн

Стали известны детали трансфера Нико Паса из «Реала» в «Комо».

Вчера клуб из Серии А объявил о подписании с аргентинским полузащитником 4-летнего соглашения. Сообщалось, что сумма трансфера составила 6 миллионов евро, при этом « » имеет право на 50% суммы при перепродаже.

По информации журналиста Марио Кортеганы, «Реал» также получил право преимущественной покупки . Возможность обратного выкупа полузащитника у « » будет действовать в течение следующих трех лет – активировать ее можно будет, выплатив сумму от 8 до 10 миллионов евро.