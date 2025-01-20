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  • Фабрегас о Пасе: «Если «Реал» не выкупит его обратно, не продадим даже за 40-50 млн евро. Это наш бренд, хотим сохранить его – он знает, с кем растет и кто поверил в него»
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Фабрегас о Пасе: «Если «Реал» не выкупит его обратно, не продадим даже за 40-50 млн евро. Это наш бренд, хотим сохранить его – он знает, с кем растет и кто поверил в него»

Франсеск Фабрегас высказался о возможном возвращении Нико Паса в «Реал».

Летом «Комо» приобрел полузащитника у мадридцев за 6 миллионов евро, при этом «Реал» получил право преимущественной покупки Паса. Возможность обратного выкупа игрока за 8-10 млн евро будет действовать в течение следующих трех лет. 

«Он игрок «Комо». «Реал Мадрид» может купить его за определенную цену. Если мы не захотим уступать, он не уйдет. Он не может уйти, потому что у нас с ним договоренность.

Нико – молодой игрок, у нас стабильные отношения с его семьей, они скромны, умны и знают, кто был на его стороне, кто дал ему эту возможность, с кем он растет, что мы делаем для него и кто поверил в него с самого начала. Они очень счастливы.

Нико – это наш бренд, и мы хотим сохранить его. Если «Реал» не выкупит его обратно, мы не продадим его даже за 40-50 миллионов, потому что мы хотим создать будущее и идентичность с этой группой талантливых молодых игроков», – заявил главный тренер «Комо».

В этом сезоне Пас провел 18 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«Реал» сможет выкупить Паса у «Комо» за 8-10 млн евро в следующие 3 года. Хавбека продали в итальянский клуб за 6 млн

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Calciomercato
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoНико Пас
logoКомо
возможные трансферы
деньги
logoФрансеск Фабрегас
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