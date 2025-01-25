Хавбек «Балтики» Осипов: «Заседание Центробанка интереснее «Прямой линии». Стараюсь сохранить капитал, сберечь от инфляции. В телевизоре не нуждаюсь, если только «Матч ТВ»
– Смотрите ли телевизор и какие передачи нравятся?
– Телевизор не смотрю с того момента, как у меня на квартире в Туле его не было. Просто не нуждаюсь, если только «Матч ТВ». А так, больше потребляю контент из Youtube.
– Откуда узнаете новости?
– Я не пытаюсь каждый час скролить ленту. Если есть какая-то тема, чьи-то выступления, просто просматриваю, кто и что тезисно сказал. Но чтобы глубоко-глубоко вникать, не хочу даже.
– «Прямую линию» с Путиным не смотрели?
– По телевизору не смотрел, но тезисы читал.
– Насколько для вас важно прочитать, что он сказал, какие для себя выводы делаете? И вообще глубоко анализируете обстановку в стране или оно все проходит боком?
– Не скажу, что боком проходит. Но все равно придаешь значение его словам касательно будущего страны. В этом плане интересно.
На самом деле для меня интереснее заседание Центробанка по ключевой ставке через два дня. За этим больше слежу.
– У вас кредиты?
– Кредитов нет. Интересно в плане инвестиций.
– Куда-то инвестируете?
– Не скажу, что сильно заостряю внимание на этой теме, но стараюсь сохранить свой капитал, сберечь его от инфляции, – сказал полузащитник «Балтики».
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