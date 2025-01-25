Хавбек «Балтики» Осипов: «Заседание Центробанка интереснее «Прямой линии». Стараюсь сохранить капитал, сберечь от инфляции. В телевизоре не нуждаюсь, если только «Матч ТВ»

Заседание ЦБ интересует Александра Осипова больше, чем «Прямая линия» президента.

– Смотрите ли телевизор и какие передачи нравятся?

– Телевизор не смотрю с того момента, как у меня на квартире в Туле его не было. Просто не нуждаюсь, если только «Матч ТВ». А так, больше потребляю контент из Youtube.

– Откуда узнаете новости?

– Я не пытаюсь каждый час скролить ленту. Если есть какая-то тема, чьи-то выступления, просто просматриваю, кто и что тезисно сказал. Но чтобы глубоко-глубоко вникать, не хочу даже.

– «Прямую линию» с Путиным не смотрели?

– По телевизору не смотрел, но тезисы читал.

– Насколько для вас важно прочитать, что он сказал, какие для себя выводы делаете? И вообще глубоко анализируете обстановку в стране или оно все проходит боком?

– Не скажу, что боком проходит. Но все равно придаешь значение его словам касательно будущего страны. В этом плане интересно.

На самом деле для меня интереснее заседание Центробанка по ключевой ставке через два дня. За этим больше слежу.

– У вас кредиты?

– Кредитов нет. Интересно в плане инвестиций.

– Куда-то инвестируете?

– Не скажу, что сильно заостряю внимание на этой теме, но стараюсь сохранить свой капитал, сберечь его от инфляции, – сказал полузащитник «Балтики».