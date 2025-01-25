Капитан «Балтики» Осипов о словах Комличенко: «Не видел помидоров по 1000 рублей, максимум – 300»
Форвард «Ростова» признался, что покупает помидоры по 1000 рублей за кг.
– Чем себя балуете? Комличенко вот – узбекскими помидорами. И то редко, хотя у него зарплата наверняка выше вашей.
– Балуешь себя возможностью просто отвлечься от какой-то рутины. Благо, в Калиниграде есть море, возможность съездить за город, сходить в кафе, ресторан.
– И все-таки поговорим о гастрономических извращениях. Узбекские помидоры по 1000 рублей можете себе позволить?
– Я таких не встречал. Максимум 300 рублей. Наверное, другой ценовой диапазон, я таких не видел и не покупал.
– Есть ли что-то необычное из еды, чем можете себя побаловать и что стоит в районе 5 тысяч?
– Такого нет. Все стандартно на самом деле. Я могу съесть что-то необычное, если вижу незнакомый салат в меню какого-то заведения, – сказал полузащитник и капитан «Балтики».
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