Капитан «Балтики» Осипов о словах Комличенко: «Не видел помидоров по 1000 рублей, максимум – 300»

Александр Осипов отреагировал на слова Николая Комличенко о ценах на помидоры.

Форвард «Ростова» признался , что покупает помидоры по 1000 рублей за кг.

– Чем себя балуете? Комличенко вот – узбекскими помидорами. И то редко, хотя у него зарплата наверняка выше вашей.

– Балуешь себя возможностью просто отвлечься от какой-то рутины. Благо, в Калиниграде есть море, возможность съездить за город, сходить в кафе, ресторан.

– И все-таки поговорим о гастрономических извращениях. Узбекские помидоры по 1000 рублей можете себе позволить?

– Я таких не встречал. Максимум 300 рублей. Наверное, другой ценовой диапазон, я таких не видел и не покупал.

– Есть ли что-то необычное из еды, чем можете себя побаловать и что стоит в районе 5 тысяч?

– Такого нет. Все стандартно на самом деле. Я могу съесть что-то необычное, если вижу незнакомый салат в меню какого-то заведения, – сказал полузащитник и капитан «Балтики».