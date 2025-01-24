Капитан «Балтики» Осипов: «Верю в депрессию – это когда человек уже не может себе помочь. Но если ты полежал день-два и тебе грустно – это не депрессия»
– Артем Дзюба как-то говорил, что депрессии не существует. Аргумент – родители многих условно ходили на завод, возвращаясь, занимались детьми, и о таких вещах было некогда думать. Верите в депрессию и сталкивались ли когда-либо с чем-то подобным?
– В депрессию я верю, потому что это клиническое заболевание, которое ставится психиатром, психотерапевтом и которое прорабатывается именно со специалистом.
Но надо разделять. Если ты полежал день-два и тебе грустно, это не депрессия. Тебе просто грустно, у тебя плохое настроение. Тебе надо из этого выбраться.
Депрессия – это когда человек сам себе помочь уже не может и обращается к специалисту. Это намного серьезнее случаи, чем когда у тебя сегодня плохое настроение.
– Что супруга (психолог – Спортс’‘) говорила, когда не могли уснуть?
– Мы перманентно все проговаривали, но что с этим поделать.
Просто стараешься расслабиться, как-то отвлечься, не нагружать себя футбольной информацией, смотреть что-то отвлеченное от футбола. Но на самом деле это тяжело.
Постоянно думаешь, потому что футбол – это моя жизнь, и как ты можешь не думать о своей жизни, – сказал капитан «Балтики» Александр Осипов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий