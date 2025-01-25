Капитан «Балтики» Осипов: «Было бы интересно пожить в Европе, расширить кругозор, узнать их привычки, традиции, перенять их на себя»
– Бывали в Европе? Какие впечатления от жизни там?
– Был в Испании два раза. С родителями ездили в Австрию, Чехию. Прага для меня вообще особенный город, потому что там я сделал предложение. На Вацлавской площади возле трамвайчика развернулся, стишок прочитал и сделал предложение.
– Стишок сами написали?
– Да.
– И как вам в Европе? Смогли бы там жить?
– Менталитет испанцев и жителей центральной Европы немного отличается. Мне больше подходит менталитет центральной Европы. Очень понравилось в Австрии, Вена – один из самых красивых городов, что видел. Прага запоминается.
Мне было бы интересно пожить в Европе, расширить кругозор, узнать их привычки, традиции, перенять их на себя, посмотреть, подойдут они мне или нет. Но остаться там на всю жизнь очень непросто, я больше представляю себя в России, – сказал хавбек и капитан «Балтики».
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