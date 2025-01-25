Капитан «Балтики» Осипов: «Было бы интересно пожить в Европе, расширить кругозор, узнать их привычки, традиции, перенять их на себя»

Александр Осипов из «Балтики» заявил, что хотел бы пожить в Европе.

– Бывали в Европе? Какие впечатления от жизни там?

– Был в Испании два раза. С родителями ездили в Австрию, Чехию. Прага для меня вообще особенный город, потому что там я сделал предложение. На Вацлавской площади возле трамвайчика развернулся, стишок прочитал и сделал предложение.

– Стишок сами написали?

– Да.

– И как вам в Европе? Смогли бы там жить?

– Менталитет испанцев и жителей центральной Европы немного отличается. Мне больше подходит менталитет центральной Европы. Очень понравилось в Австрии, Вена – один из самых красивых городов, что видел. Прага запоминается.

Мне было бы интересно пожить в Европе, расширить кругозор, узнать их привычки, традиции, перенять их на себя, посмотреть, подойдут они мне или нет. Но остаться там на всю жизнь очень непросто, я больше представляю себя в России, – сказал хавбек и капитан «Балтики».