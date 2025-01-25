«Бавария» на 6 очков опережает «Байер» после 19 туров Бундеслиги. «Боруссия» отстала от лидера на 22 балла

«Бавария» увеличила отрыв от «Байера» по итогам 19-го тура Бундеслиги.

Команда Венсана Компани одолела «Фрайбург» (2:1), в то время как леверкузенцы сыграли вничью с «Лейпцигом » (2:2).

На счету мюнхенцев 48 очков, они занимают первое место в таблице. «Байер » набрал 42 балла, «Айнтрахт » – 36 (есть игра в запасе), «Штутгарт » и «Лейпциг» – по 32.

«Боруссия » Дортмунд на данный момент занимает 10-ю строчку с 26 очками.