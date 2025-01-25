«Бавария» на 6 очков опережает «Байер» после 19 туров Бундеслиги. «Боруссия» отстала от лидера на 22 балла
«Бавария» увеличила отрыв от «Байера» по итогам 19-го тура Бундеслиги.
Команда Венсана Компани одолела «Фрайбург» (2:1), в то время как леверкузенцы сыграли вничью с «Лейпцигом» (2:2).
На счету мюнхенцев 48 очков, они занимают первое место в таблице. «Байер» набрал 42 балла, «Айнтрахт» – 36 (есть игра в запасе), «Штутгарт» и «Лейпциг» – по 32.
«Боруссия» Дортмунд на данный момент занимает 10-ю строчку с 26 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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