У «Баварии» 5 побед подряд в Бундеслиге, общий счет – 15:5

«Бавария» продлила победную серию в Бундеслиге.

Команда Венсана Компани на выезде обыграла «Фрайбург » в 19-м туре (2:1).

Это пятая победа мюнхенцев в чемпионате подряд после поражения от «Майнца» в середине декабря (1:2).

«Бавария » лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 48 очками. В следующем туре команда сыграет с «Хольштайном» на своем поле, матч состоится 1 февраля.