У «Баварии» 5 побед подряд в Бундеслиге, общий счет – 15:5
«Бавария» продлила победную серию в Бундеслиге.
Команда Венсана Компани на выезде обыграла «Фрайбург» в 19-м туре (2:1).
Это пятая победа мюнхенцев в чемпионате подряд после поражения от «Майнца» в середине декабря (1:2).
«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 48 очками. В следующем туре команда сыграет с «Хольштайном» на своем поле, матч состоится 1 февраля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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