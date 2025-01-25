Клубы Бундеслиги приняли участие в акции к Международному дню памяти жертв Холокоста: «Вместе против антисемитизма. Больше никогда!»

Клубы Бундеслиги почтили память жертв Холокоста.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим» советскими войсками.

Сегодня перед всеми матчами чемпионата Германии состоялась акция, посвященная этой дате. В ней приняли участие «Аугсбург », «Хайденхайм», дортмундская «Боруссия », «Вердер », «Майнц », «Штутгарт », «РБ Лейпциг», «Байер», «Фрайбург» и «Бавария». Игра менхенгладбахской «Боруссии» и «Бохума» начнется позднее.

Футболисты всех команд сделали совместные фотографии с баннером «#МыПомним».

«В рамках Международного дня памяти жертв Холокоста, который состоится 27 января, «Бавария» и «Фрайбург» вместе вспоминают 6 миллионов жертв и громко говорят: больше никогда!» – говорится в сообщении мюнхенского клуба.

«Вместе против любой формы дискриминации. Больше никогда! Это наша ответственность!» – заявили в «Байере».

«27 января отмечается годовщина освобождения концентрационного лагеря и лагеря смерти «Освенцим-Биркенау». Мы помним всех жертв национал-социалистов и шесть миллионов евреев, убитых во время Холокоста. Среди них были жители Дортмунда и Бремена. Вспоминаем вместе. Вместе против антисемитизма», – написала пресс-служба «Боруссии» перед игрой с «Вердером».