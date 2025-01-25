Клубы Бундеслиги приняли участие в акции к Международному дню памяти жертв Холокоста: «Вместе против антисемитизма. Больше никогда!»
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим» советскими войсками.
Сегодня перед всеми матчами чемпионата Германии состоялась акция, посвященная этой дате. В ней приняли участие «Аугсбург», «Хайденхайм», дортмундская «Боруссия», «Вердер», «Майнц», «Штутгарт», «РБ Лейпциг», «Байер», «Фрайбург» и «Бавария». Игра менхенгладбахской «Боруссии» и «Бохума» начнется позднее.
Футболисты всех команд сделали совместные фотографии с баннером «#МыПомним».
«В рамках Международного дня памяти жертв Холокоста, который состоится 27 января, «Бавария» и «Фрайбург» вместе вспоминают 6 миллионов жертв и громко говорят: больше никогда!» – говорится в сообщении мюнхенского клуба.
«Вместе против любой формы дискриминации. Больше никогда! Это наша ответственность!» – заявили в «Байере».
«27 января отмечается годовщина освобождения концентрационного лагеря и лагеря смерти «Освенцим-Биркенау». Мы помним всех жертв национал-социалистов и шесть миллионов евреев, убитых во время Холокоста. Среди них были жители Дортмунда и Бремена. Вспоминаем вместе. Вместе против антисемитизма», – написала пресс-служба «Боруссии» перед игрой с «Вердером».
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