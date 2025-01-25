«Боруссия» выиграла 1 из 10 последних матчей. Сегодня – ничья в первой игре после увольнения Шахина
«Боруссия» не может победить уже пять матчей.
Сегодня дортмундцы сыграли вничью с «Вердером» (2:2) в 19-м туре Бундеслиги. Это был их первый матч после увольнения Нури Шахина с поста главного тренера.
Начиная с 30 ноября «Боруссия» одержала только одну победу – над «Вольфсбургом» (3:1) 22 декабря. Также на этом отрезке пять поражений и четыре ничьих.
На данный момент команда идет на 10-м месте в чемпионате Германии. Она набрала 26 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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