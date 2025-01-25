Жирков считает Петербург футбольной столицей России: «Какая команда выигрывает чемпионства, в том городе и столица. В Москве может быть хоть 20 клубов»

Юрий Жирков считает Петербург футбольной столицей России.

«Какая команда выигрывает чемпионства, в том городе и футбольная столица. Сколько лет «Зенит» выигрывает титулы, так что столица там.

В Москве больше клубов? В Москве может быть хоть 20 клубов, а в Питере еще сколько-то — это без разницы. Кто-то, может, и считает, что, где больше клубов, там и футбольная столица. Но мое мнение другое: какой клуб выигрывает чемпионства, в том городе и столица», – сказал экс-игрок «Зенита», ЦСКА и «Динамо».