Дмитрий Губерниев: «Возможно, решение о завершении карьеры обоими братьями Бо связано не только с мотивацией»

Дмитрий Губерниев высказался о причинах решения братьев Бо завершить карьеру.

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо , которые являются многократными победителями и призерами чемпионатов мира и Олимпийских игр, объявили об уходе из спорта по окончании текущего сезона.

«Оба брата объявили о завершении карьеры. Может, у них это семейное. Это грустно, но, возможно, что‑то происходит. У Тарьея получилась мощнейшая карьера. Как бы там ни было, наверное, есть какая‑то подоплека. Возможно, решение о завершении карьеры обоими братьями связано не только с мотивацией», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы