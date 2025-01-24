Дмитрий Губерниев: «Возможно, решение о завершении карьеры обоими братьями Бо связано не только с мотивацией»
Дмитрий Губерниев высказался о причинах решения братьев Бо завершить карьеру.
Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо, которые являются многократными победителями и призерами чемпионатов мира и Олимпийских игр, объявили об уходе из спорта по окончании текущего сезона.
«Оба брата объявили о завершении карьеры. Может, у них это семейное. Это грустно, но, возможно, что‑то происходит. У Тарьея получилась мощнейшая карьера. Как бы там ни было, наверное, есть какая‑то подоплека. Возможно, решение о завершении карьеры обоими братьями связано не только с мотивацией», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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